В Саратовской области мужчина, по вине которого погибли двое детей, отделался условным сроком

В Аркадакском районе 43-летнего мужчину осудили за то, что по его вине в пожаре погибли двое детей. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области, отметил сайт sarinform.ru .

Пожар случился в мае 2023 года в селе Ольшанка на Центральной улице. Отец, выйдя из частного дома и заперев дверь на навесной замок, оставил внутри двух сыновей, трех и пяти лет. Тем временем в доме вспыхнул пожар, и дети не смогли выбраться.

Мужчина признал свою вину и получил два года условного наказания.