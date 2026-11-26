В Краснопартизанском районе Саратовской области 77-летнюю местную жительницу привлекли к административной ответственности за оскорбление соседки. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в сентябре 2026 года в подъезде жилого дома. Пенсионерка встретила соседку и обругала ее нецензурной бранью. Потерпевшая обратилась с заявлением в надзорное ведомство.

В итоге пожилую женщину оштрафовали на четыре тысячи рублей по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»).