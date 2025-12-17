В Саратове зафиксировали четыре дорожных происшествия с участием пешеходов 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, в Саратове зафиксировано четыре дорожных происшествия с участием пешеходов. Об этом сообщил «СарИнформ» .

Первое столкновение произошло в 8:45 утра возле пересечения улиц Чернышевского и Большая Садовая. Здесь 61-летний автомобилист, находящийся за рулем Lada Vesta, столкнулся с пожилой женщиной 72-х лет.

Второе событие развернулось в середине дня — около 14:30 на перекрестке улиц Симбирской и Большой Горной. Водитель автомобиля Lada Granta, 55-летний мужчина, стал виновником столкновения с молодым человеком, которому исполнилось 20 лет.

Третье происшествие состоялось ближе к вечеру — в 18:30 рядом со зданием Приволжского линейного управления МВД России на транспортном участке на улице Астраханской. Шестидесятисемилетний владелец машины марки Skoda совершил наезд на 31-летнего пешехода.

Четвертое ДТП случилось около девяти часов вечера поблизости от пересечения проспекта 50-летия Октября и улицы Рябиновской. Автомобиль под управлением мужчины 43-х лет, модели Lada Vesta, сбил женщину среднего возраста — ей 36 лет.