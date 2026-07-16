В Саратове водитель Chevrolet сбил пешехода на улице Международная
В среду, 15 июля, в 8:20 утра в Саратове произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Международная, напротив профессионально-педагогического колледжа, легковой автомобиль сбил человека, сообщил «СарИнформ».
По предварительной информации регионального управления Госавтоинспекции, 39-летний мужчина переходил проезжую часть, когда его задел автомобиль Chevrolet.
От удара пешеход получил травмы. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь и доставили в лечебное учреждение. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.