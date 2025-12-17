В Саратове произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя

В Саратове 18-летняя девушка наехала на пожилого человека. Помимо этого, в регионе произошло множество других значимых событий. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» .

Среди них — возвращение жителям Саратовской области 36 миллионов рублей за ошибки в начислениях за отопление и горячую воду. Депутат Чаплин разъяснил правила предоставления нового жилья взамен ветхого. Стипендиатами всероссийской программы стали 24 студента саратовского вуза.

Также в городе выбрали новых членов Общественного совета и Молодежного парламента. Юрист Салкин объяснил, какие последствия могут быть за размещение кормушки для птиц на балконе. Володин заявил, что на остановках не будут продавать вейпы и сигареты.

Кроме того, в Саратовской области расширили список лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, а также ввели штрафы за граффити и вывески на иностранных языках и с мерцающим светом.