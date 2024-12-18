В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус
Пассажирский автобус загорелся на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил kp.ru.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание за 15 минут. На месте работали две единицы спецтехники и 10 спасателей.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
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