В Санкт-Петербурге пешеход погиб под колесами грузовика

В Калининском районе Санкт-Петербурга на проспекте Культуры грузовик Shacman сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Пострадавший скончался на месте от полученных травм, сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, авария произошла днем 22 июля около 11:20. В результате ДТП правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека.

Водителя грузовика 1976 года рождения задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.