В Санкт-Петербурге на Московском вокзале задержали подозреваемого в ограблении
В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который напал на иностранца и ограбил его. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Инцидент произошел 20 июля в Пушкинском сквере. Злоумышленник избил 19-летнего парня и похитил у него золотую цепочку стоимостью 80 тысяч рублей.
Уже через 20 минут после нападения полицейские задержали подозреваемого на Московском вокзале. Им оказался 44-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления. Он пытался уехать из Санкт-Петербурга.
По факту произошедшего сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.