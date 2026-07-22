В Санкт-Петербурге на Московском вокзале задержали подозреваемого в ограблении

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который напал на иностранца и ограбил его. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Инцидент произошел 20 июля в Пушкинском сквере. Злоумышленник избил 19-летнего парня и похитил у него золотую цепочку стоимостью 80 тысяч рублей.

Уже через 20 минут после нападения полицейские задержали подозреваемого на Московском вокзале. Им оказался 44-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления. Он пытался уехать из Санкт-Петербурга.

По факту произошедшего сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.