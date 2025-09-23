В Санкт-Петербурге мужчину столкнули в подземный переход

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство по статье 30 УК РФ. По информации «Фонтанки» , инцидент произошел на Невском проспекте в Санкт-Петербурге утром 21 сентября.

Два человека вступили в конфликт, в результате которого 56-летний петербуржец упал в подземный переход с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Полиция установила, что предполагаемый обидчик — 40-летний житель хостела на Херсонской улице, написал Piter.TV.

Мужчину госпитализировали, а подозреваемого задержали на двое суток. В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.