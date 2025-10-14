В Санкт-Петербурге пьяная девушка напала на прохожего с кирпичом

В Выборгском районе Санкт-Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал дебоширку, которая напала на мужчину. У пострадавшего диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Об этом написал «Петербургский дневник» .

В воскресенье, 12 октября, около шести часов утра, сотрудники ночного клуба на проспекте Энгельса активировали тревожную сигнализацию. Прибыв на место, росгвардейцы узнали, что нетрезвая 22-летняя девушка подняла камень и бросила его в прохожего, сообщила Neva.Today.

От удара 34-летний мужчина упал на асфальт и не смог встать. Пострадавшего госпитализировали на «скорой». Подозреваемую задержали.