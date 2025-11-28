В Самарской области зафиксированы ДТП с пострадавшими

В четверг, 27 ноября, в Тольятти произошло ДТП с участием автомобиля LADA Kalina. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 42-летняя женщина, находясь за рулем, не снизила скорость на улице, написал сайт sovainfo.ru .

Железнодорожной и наехала на погрузчик LGCE. Водитель погрузчика, 63-летний мужчина, не пострадал, так как находился рядом на обочине. Автолюбительницу из LADA Kalina пришлось госпитализировать.

Еще одно ДТП произошло в Сызрани около 7:40. 67-летний водитель на LADA Kalina не справился с управлением около дома №5 на Саратовском шоссе, и машина съехала на обочину, врезавшись в дерево. Водитель получил легкие травмы, а его 65-летняя пассажирка была доставлена в больницу.

В Советском районе Самары в 15:21 произошла авария с участием незарегистрированного питбайка и автомобиля LADA X-ray. 19-летний парень, двигаясь по встречной полосе улицы Дыбенко, врезался в автомобиль под управлением 33-летней женщины. Молодому человеку назначено амбулаторное лечение.

Всего за 27 ноября в Самарской области зарегистрировано 335 нарушений ПДД, включая 6 ДТП, 88 случаев незаконной тонировки и 9 фактов пьяного вождения.