В Самаре вскрыли квартиру с телами загадочно умерших хозяйки и семи собак

Волонтеры «ФлагманВет» нашли мертвую женщину и семь собак в квартире в Самаре

Жительница Самары умерла в запертой квартире с девятью собаками. Соседи забили тревогу более чем через неделю, когда в живых остались два питомца. Об этом рассказала служба спасения животных «ФлагманВет» .

Вскрыв квартиру, самарцы обнаружили тело хозяйки и семи собак. По информации волонтеров, они умерли примерно в одно время. Двое выживших животных находились в изолированных комнатах и больше недели, по словам соседей, не издавали ни звука.

«Две собаки в состоянии критического истощения и обезвоживания. Могут лежать только в позе лягушки. На ноги не встают — нет сил. Мышцы атрофированы», — сообщили зоозащитники.

Причину загадочной смерти хозяйки и ее питомцев установит экспертиза. Женщина не общалась с родственниками, жила уединенно, выходила на улицу только по ночам. Соседи жаловались полиции, что с животными не гуляли, они справляли нужду прямо в квартире.

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