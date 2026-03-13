В Самаре мужчину приговорили к тюремному сроку за убийство соседа

В Самаре Кировский районный суд рассмотрел дело о убийстве и вынес приговор 41-летнему местному жителю. Об этом сайт volga.news проинформировала прокуратура региона.

Согласно следствию, инцидент произошел в июне 2025 года во дворе общежития на улице Юбилейной. Ранее судимый за хищения мужчина и его 40-летний сосед употребляли алкоголь, когда между ними возник конфликт. Подсудимый нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.

Суд определил наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.