В Салехарде потушили пожар в двухэтажном деревянном доме

В Салехарде ликвидировали возгорание в двухэтажном деревянном доме на улице Строителей, 4. Огонь охватил квартиру на втором этаже и чердак. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 16 часов 59 минут на пульт диспетчера пожарной связи города Салехард поступило сообщение о возгорании двухэтажного деревянного жилого дома по улице Строителей, д. 4. Через несколько минут пожарные были на месте вызова», — уточняет управление.

На момент прибытия пожарных наблюдался густой черный дым из окон второго этажа и чердака. Открытое горение ликвидировали в 17 часов 24 минуты. Из огня были эвакуированы три человека. В тушении участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Пострадавших нет.