В Ростове-на-Дону полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории

Трех ростовчан задержали за сбыт «синтетики» в особо крупном размере. Фигуранты организовали лабораторию по производству запрещенных веществ, сообщает сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на областное управление ФСБ России.

По данным ведомства, силовики изъяли порядка 1,3 килограмма наркотиков. Злоумышленники планировали расфасовать их на несколько тысяч доз. Дилеры продавали товар через интернет-магазин, наркотик распространяли по всему региону через тайники-закладки.

Стражи порядка возбудили против задержанных уголовное дело. Подозреваемые рискую провести остаток жизни в колонии.