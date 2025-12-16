В Пуровском районе ЯНАО водителя обязали выплатить компенсацию за ДТП с детьми

В ЯНАО водитель сбил двух детей на пешеходном переходе, и суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Инцидент произошел в августе текущего года в Пуровском районе. Водитель не пропустил детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу, и сбил их. Ребята получили травмы.

Прокуратура направила иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних. Суд согласился с позицией прокуратуры и обязал виновника ДТП выплатить по 25 тысяч рублей каждому ребенку.