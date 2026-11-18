В Приморском районе Петербурга восемь человек напали на отца с 12-летним сыном
В Приморском районе Петербурга полиция ищет восьмерых нападавших, которые избили семью на Богатырском проспекте. Инцидент произошел в ночь на 15 ноября около 02:00 рядом с жилым домом, пишет Neva.Today.
Группа из восьми молодых людей ополчилась на 12-летнего мальчика и его отца. В результате нападения мужчину пришлось госпитализировать, а ребенку медики оказали первую помощь.
Правоохранители устанавливают личности и местонахождение дебоширов.