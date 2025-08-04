В Приморье в ДТП с грузовиком погибли два человека
Вечером 3 августа в районе поселка Кавалерово в Приморье произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом Piter.TV проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Teana потерял управление из-за превышения скорости и столкнулся с Mitsubishi Fuso. После удара грузовик съехал на обочину.
В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, еще один пассажир с серьезными травмами попал в больницу. Прокуратура Приморья контролирует проверку по факту ДТП.
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