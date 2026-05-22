В пожаре в Петергофе погибли 18 лошадей

В ночь с 21 на 22 мая в конно-спортивном клубе «Виера» в Петергофе произошел серьезный пожар. Загорелось одноэтажное здание конюшни на Ровшанском шоссе. Площадь пожара составила 140 квадратных метров, и экстренные службы присвоили ему номер 1-БИС, сообщило Neva.Today ГУ МЧС России по Петербургу.

Сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение и понизили ранг пожара до номера 1 около трех часов ночи. Полностью возгорание устранили в 03:34. В тушении огня участвовали 28 человек личного состава и семь служебных машин. Среди людей пострадавших нет.

Telegram-канал «SHOT» добавил, что в пожаре погибли 18 лошадей. В настоящее время выясняются причины возгорания. У хозяина не было конфликтов с местными жителями, и угроз поджога не поступало.