В пожаре в Ленобласти погибла пожилая женщина

В поселке Мыза-Ивановка Гатчинского округа Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Огонь охватил одноэтажный рубленый дом размером шесть на восемь метров и дощатую хозяйственную постройку. Пламя полностью уничтожило оба строения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области.

После разбора завалов пожарные обнаружили тело женщины 1963 года рождения. В тушении огня принимали участие подразделения 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей. Причины возгорания на данный момент неизвестны.