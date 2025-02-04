В пострадавшем от взрыва ЖК «Алые паруса» установили дверь

Источник 360.ru: полиция уехала с места взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Правоохранители покинули московский ЖК «Алые паруса», где 3 февраля произошел взрыв. Обстановка на месте спокойная, сообщил 360.ru источник.

«Проблем нет. На месте взрыва установлена дверь, полиция уехала. Все спокойно», — подчеркнул он.

Собеседник 360.ru рассказал, что в результате ЧП повреждения получила шахта лифта. По его словам, жильцов уже пропускают внутрь ЖК. Также он отметил, что в здании придется провести масштабный ремонт.