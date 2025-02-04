В пострадавшем от взрыва ЖК «Алые паруса» установили дверь
Источник 360.ru: полиция уехала с места взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Правоохранители покинули московский ЖК «Алые паруса», где 3 февраля произошел взрыв. Обстановка на месте спокойная, сообщил 360.ru источник.
«Проблем нет. На месте взрыва установлена дверь, полиция уехала. Все спокойно», — подчеркнул он.
Собеседник 360.ru рассказал, что в результате ЧП повреждения получила шахта лифта. По его словам, жильцов уже пропускают внутрь ЖК. Также он отметил, что в здании придется провести масштабный ремонт.
«Уже пускают [жильцов] <…>. Но холл будут делать долго», — объяснил источник 360.ru.
Управляющая компания, обслуживающая ЖК «Алые паруса», ситуацию пока не комментирует.
Взрыв в многоэтажном доме прогремел утром 3 февраля. Жертвой ЧП стали два человека, еще трое пострадали. Мощность сдетонировавшего взрывного устройства составила килограмм в тротиловом эквиваленте. Правоохранители не исключили, что взрывчатку в дом мог пронести курьер.
Предположительно, устройство заложили под потолок. Из-за взрыва погиб президент Федерации бокса ДНР и основатель отдельного батальона специального назначения «АрБат» Армен Саркисян.