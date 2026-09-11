В порту Петербурга пресекли ввоз 237 тонн опасных фруктов и арахиса из Латинской Америки

В Большом порту Санкт-Петербурга заблокировали ввоз крупной партии продовольствия из стран Латинской Америки. Общий объем потенциально опасной продукции составил 237,8 тонны. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При проверке двух партий яблок и одной партии груш общим весом 62,8 тонны из Чили лабораторные исследования подтвердили наличие ДНК Monilinia fructicola — возбудителя бурой монилиозной гнили. В ведомстве подчеркнули, что заболевание отличается высокой вредоносностью, так как один зараженный плод способен инфицировать все деревья в окрестных садах.

«В целях недопущения распространения карантинного объекта на таможенной территории Евразийского экономического союза выпуск фруктов запрещен», — сообщили специалисты.

Накануне ведомство остановило импорт еще одного груза. Из-за превышения допустимого уровня афлатоксина B1, способного вызвать серьезные пищевые отравления, был запрещен ввоз 175 тонн очищенного арахиса из Парагвая. Вся продукция возвращена отправителям.