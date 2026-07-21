В попавшем 20 июня в аварию автобусе в Приангарье ехали китайские туристы

В автобусе, который столкнулся с внедорожником в понедельник на Байкальском тракте, находились китайские туристы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

«В автобусе ехали китайские туристы», — заявили агентству.

Водителю и пассажирам помощь врачей на месте ДТП не понадобилась, но позже несколько туристов обратились к медикам. У них диагностировали травмы, не представляющие опасности для жизни.

Накануне на Байкальском тракте недалеко от Листвянки случилась авария с участием автобуса и внедорожника. Погиб 59-летний водитель Mitsubishi Pajero. В Иркутской епархии заявили, что погибшим оказался настоятель Троицкого храма в селе Хомутово протоиерей Вячеслав Пушкарев.

Ранее маршрутка с пассажирами улетела в кювет и перевернулась в Мурманской области. С места ДТП медики забрали 13 взрослых и двоих детей.