В полиции опровергли слухи о драке скинхедов в Ногинске

Полиция Ногинска опровергла сообщения, согласно которым в центре города произошла массовая драка с участием скинхедов. Не подтвердились слухи и о том, что якобы пострадали прохожие, сообщил Telegram-канал Readovka .

Компании молодых людей в центре города заметили местные жители. В социальных сетях распространилась информация, согласно которой мужчины якобы передвигались по улицам с палками и цепями, некоторые из них носили маски.

Эти сообщения поступили в дежурную часть полиции «Ногинское». Прибывшие на место правоохранители опросили очевидцев. Те рассказали, что компания молодых людей просто пробежала по площади с криками и скрылась.

По данным издания, это был простой бытовой конфликт: на улице Декабристов схлестнулось две компании молодых людей, которые что-то не поделили.

В полиции Ногинска добавили, что в медучреждения после происшествия никто не обращался. Однако правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.