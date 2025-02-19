В полиции Краснодара объяснили облаву силовиков в детской школе единоборств

В Краснодаре в одной из школ единоборств прошла проверка законности ее деятельности. Во время проверки в школу пришли вооруженные оперативники в масках. В результате выявили несколько нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«По результатам проверки выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности, в том числе отсутствие кассового аппарата, нарушение санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и пожарной безопасности», — сообщили в полиции.

В Сети появилось видео, на котором десяток вооруженных силовиков в масках врываются в спортивный зал во время тренировки. Тренеров, детей и их родителей правоохранители заставили лечь на пол лицом вниз.

Мать одного из юных спортсменов рассказала, что ее сына пнули в живот, а потом по голове за то, что он сначала не выполнил требование силовиков. Родительница объяснила, что мальчик сначала думал, что все происходящее — розыгрыш. По ее словам, несколько детей сильно испугались. Родители не могли успокоить их до позднего вечера.