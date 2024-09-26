В Подольске вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил ангар на 250 «квадратах»

Подмосковное МЧС: ангар загорелся на 250 «квадратах» в Подольске

Фото: РИА «Новости»

Сильный пожар произошел утром в четверг в Подольске. Кадры с места ЧП начали публиковать очевидцы в соцсетях. По информации регионального главка МЧС, возгорание произошло в ангаре.

В пресс-службе ведомства 360.ru уточнили, что огонь успел распространиться на площади 250 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.

Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара уточняется.

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