Сильный пожар произошел утром в четверг в Подольске. Кадры с места ЧП начали публиковать очевидцы в соцсетях. По информации регионального главка МЧС, возгорание произошло в ангаре.
В пресс-службе ведомства 360.ru уточнили, что огонь успел распространиться на площади 250 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.
Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара уточняется.
В Подольске вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил ангар на 250 «квадратах»
Украинский дрон сбили над Орловской областью
Абхазия ратифицировала соглашение о взаимном признании судебных решений с РФ
Алаудинов предрек капитуляцию Зеленского на фоне успехов России
Володин заявил о прямой причастности Байдена к подрывам «Северных потоков»
Семь беспилотников ВСУ уничтожили в трех областях за ночь
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте