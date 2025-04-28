В Подмосковье мать набросилась на девочку из-за замечания ее сыну

Женщина в Подмосковье напала на девочку на детской площадке. Причиной агрессии стал конфликт ребенка с ее сыном. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на площадке было несколько детей. Пострадавшая, ее подруга и двое мальчиков. Девочки купили водные пистолеты, стали играть с ребятами.

В какой-то момент один из мальчиков начал ругаться матом. Стоявшая рядом девочка сделала ему замечание, но получила в ответ удар.

Мать подростка стала бросать в детей яблоки с балкона, а затем выскочила на улицу и тоже ударила девочку. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Ситуацию прокомментировала старшая по дому. По ее словам, родители мальчика постоянно матерятся и ребенок набрался нецензурных слов от них.

Ранее похожая ситуация случилась в Новороссийске. Женщина напала на девятилетнюю девочку на детской площадке — схватила школьницу за волосы и чуть не сломала ей пальцы. Причиной такого поведения стали занятые ребенком карусели. Нападавшая пыталась освободить место для своих детей.