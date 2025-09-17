В Подмосковье и Москве за два дня пропали два мальчика, одного удалось найти

В Московском регионе за последние двое суток пропал уже второй ребенок. Днем 17 сентября пропал восьмилетний мальчик в Зеленограде, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации канала, мальчика видели, когда он бежал в сторону остановки «Березовая аллея». Судя по камерам видеонаблюдения ребенок был одет в красную футболку и черные штаны. С собой у мальчика был черный рюкзак, похожий на школьный.

Поисками ребенка занимались волонтеры. По предварительным данным, он мог направляться в сторону Химок. Правоохранители проверяют информацию о причастности украинских злоумышленников к пропаже ребенка.

Неравнодушная жительница сообщила 360.ru, что мальчика видели примерно в 18:00, он шел через мост над МКАД в сторону Планерной. В итоге его обнаружили в Левобережном районе на границе Химок и МКАД. В поисках ребенка принимали участие много добровольцев.

«Мы его уже нашли. Спасибо за участие», — сообщила мать пропавшего мальчика Зоя.

Родителей вызвали в полицию для выяснения причин произошедшего. Известно, что мальчик почти не разговаривает из-за аутизма.

Ранее Shot писал о потерявшемся в Москве мальчике. Он пропал после общения с неизвестным. Ребенка заставили перевести крупную сумму, разбить телефон и не ехать домой, так как родителей хотят лишить родительских прав.