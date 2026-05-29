В Петродворцовом районе Петербурга пенсионерка погибла под колесами иномарки

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации Министерства внутренних дел России, накануне на Фронтовой улице 55-летняя водитель автомобиля Mazda CX-5 наехала на 74-летнюю женщину. Об этом написал Piter.TV .

Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Сейчас полицейские Петербурга проводят проверку, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на Piter.TV сообщалось о другом ДТП, произошедшем в Тихвине, где пострадал юный самокатчик. Авария случилась на перекрестке улицы Карла Маркса и Кошевого проезда.