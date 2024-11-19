В Петербурге женщина лишилась почти 180 тысяч рублей при заказе хоккейной формы

Новый сотрудник крупной фирмы по пошиву спортивной формы украл деньги клиентки, заказавшей хоккейную форму. Пострадавшей оказалась жительница Выборгского района Санкт-Петербурга, передает сайт «Петроград» со ссылкой на представителей городской прокуратуры.

По информации правоохранителей, в 2021 году женщина заказала пошив хоккейных свитеров и гамашей. Она заплатила за заказ 179 тысяч рублей, однако так и не получила форму.

Выяснилось, что менеджер присвоил деньги и уничтожил документы сделки. Правда вскрылась только после того, как петербурженка написала жалобу на имя директора организации.

Злоумышленником оказался 41-летний уроженец Магаданской области. Он проработал в фирме всего несколько месяцев. В ближайшее время мужчина ответит в суде за совершенное мошенничество.

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