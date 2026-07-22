В Петербурге завершено расследование смертельного ДТП с участием пенсионерки
В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого погибла 78-летняя женщина. Дело направлено в суд, написал телеканал «Санкт-Петербург».
По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, авария произошла на улице Чапыгина в апреле 2025 года. За рулем автомобиля Lixiang был 43-летний мужчина. При сдаче назад он не заметил пенсионерку, которая получила тяжелые травмы. Пострадавшая скончалась в больнице.
Теперь водителю предстоит предстать перед Петроградским районным судом.