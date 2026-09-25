В Петербурге задержали внучку, укравшую украшения у бабушки на 1,8 млн рублей

В Петербурге задержали подозреваемую в краже драгоценностей у собственной бабушки. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

22 сентября в полицию обратилась 71-летняя жительница с заявлением о краже украшений из сейфа в ее квартире. Ущерб оценен в 1,8 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража в особо крупном размере».

24 сентября правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя внучка заявительницы. По предварительным данным, ювелирные изделия женщина сдала в ломбард.