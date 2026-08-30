В Петербурге задержали нетрезвого водителя, который врезался в два автомобиля

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники вневедомственной охраны задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения, который стал виновником аварии на Васнецовском проспекте. Об этом «МК в Питере» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около часа ночи патрульные обнаружили на проезжей части поврежденный автомобиль, который врезался в две припаркованные машины. В салоне находился 40-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Несмотря на то что в результате столкновения он не получил серьезных травм, при появлении правоохранителей водитель начал вести себя агрессивно и оказывать сопротивление.

Сотрудникам Росгвардии пришлось применить спецсредства и надеть на мужчину наручники для обеспечения безопасности. Задержанного доставили в 66-й отдел полиции, где позже его осмотрели инспекторы Госавтоинспекции. Правонарушитель был направлен на медицинское освидетельствование для подтверждения факта употребления алкоголя.