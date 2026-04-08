В Петербурге задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомого

Двое мужчин познакомились на улице и сразу нашли общий язык. Они решили вместе выпить, но встреча закончилась трагически. В дежурную часть поступил вызов: в доме по улице Зины Портновой обнаружено тело со смертельным ранением. Подозреваемый — 48-летний владелец квартиры, где он с неизвестным распивал алкоголь. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

«Изначально поступила заявка, там вообще что было: ножевое ранение в глаз. Выехала на место происшествия. В голове у меня определенная картинка образовалась, которая потом, в ходе проверки показаний на месте, именно так и было!» — рассказал старший следователь следственного отдела СК РФ по СПб по Кировскому району Сергей Черных.

При осмотре места происшествия выяснилось, что в дверях имеются отверстия от пуль. Задержанный признался: в квартире спрятан пистолет ТТ. В момент ссоры он схватился за оружие, которым только что хвастался собутыльнику.

Выяснилось, что задержанный увлекается военной историей и коллекционирует пистолеты. Он показал боевой пистолет матери и друзьям незадолго до происшествия.

Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы по статье за убийство.