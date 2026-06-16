В Петербурге водитель в наркотическом опьянении сбил женщину и получил наказание

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, который сбил женщину на остановке. Он проведет восемь лет в колонии за нарушение правил дорожного движения, написала Neva.Today .

Прокуратура Красносельского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункты «а, б, в» части 4 статьи 264 УК РФ).

По данным суда, 7 августа прошлого года петербуржец без прав и в состоянии наркотического опьянения въехал в автобусную остановку на каршеринге. В результате 39-летняя женщина скончалась на месте происшествия. В этот момент фигурант пытался скрыться.

Мужчине назначили восемь лет и месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на срок два года и 11 месяцев.