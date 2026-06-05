В Петербурге водитель авто протаранил несколько машин и чуть не наехал на детей

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина за рулем Kia K5 протаранил несколько машин и едва не наехал на детей. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП случилось на улице Маршала Тухачевского. Водитель легковушки неадекватно вел себя. Он снес полусферу, затем протаранил около семи припаркованных автомобилей и чуть не задавил детей, которые находились у магазина.