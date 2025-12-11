В Петербурге спасли собаку, которую расстрелял неизвестный

В Петербурге спасли собаку, которую нашли с огнестрельными ранениями возле железнодорожной платформы Мартышкино в черте города Ломоносов. Об этом сообщил 360.ru директор фонда «Северный медведь» Сергей Лучинский.

Он рассказал, что вечером 9 декабря к ним обратился за помощью мужчина. Волонтеры фонда приехали на место происшествия и отвезли пса в ветеринарную клинику.

«После того как собака выздоровеет, мы надеемся найти ей дом», — добавил Лучинский.

По его словам, пес уже в возрасте. Кто и зачем стрелял в животное, неизвестно.

Ранее в Пушкинском городском округе Подмосковья злоумышленники застрелили двух домашних собак и жестоко избили их владельца из-за конфликта на улице. Заявление направили в правоохранительные органы.