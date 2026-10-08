В Петербурге сожгли 20 тонн испорченных креветок из Индии

В Большом морском порту Петербурга уничтожили 20 тонн свежезамороженных индийских креветок Ваннамей из-за нарушения условий транспортировки. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства во время проверки обратили внимание на деформированные коробки. При вскрытии упаковок выяснилось, что морепродукты растаяли, а пакеты заполнились мутной жидкостью. Термотрекер показал, что с 20 августа температура в контейнере держалась в пределах от 0,8 до 4,9 градуса тепла при норме не выше минус 18 градусов.

Ввоз партии в Россию приостановили. После выявления нарушений владелец груза принял решение сжечь испорченный товар.