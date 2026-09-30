В Петербурге при пожаре на улице Комсомола пострадали мужчина и девочка

В Калининском районе Петербурга при пожаре в двухкомнатной квартире на улице Комсомола, 47, пострадали 23-летний мужчина и 11-летняя девочка. Об этом Piter.TV сообщили в МЧС России.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей 29 сентября в 23:20. В квартире площадью 50 квадратных метров полыхала обстановка. По данным 78.ru, в жилище взорвался аккумулятор от электротранспорта, оставленного на подзарядке.

В момент происшествия в квартире находились женщина и трое ее детей. Травмы и ожоги получили 23-летний мужчина и 11-летняя девочка. Еще двое соседей надышались угарным газом. Всех пострадавших госпитализировали.

Огонь ликвидировали только к 00:47 30 сентября. К тушению привлекали 30 человек личного состава и шесть единиц техники.