В Петербурге пресекли попытку кражи товаров из ПВЗ на 15 млн рублей

В Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Сотрудники полиции предотвратили хищение товаров из двух пунктов выдачи заказов на Московском проспекте, сообщили Piter.TV в МВД России.

Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 26 и 32 лет. Они действовали по спланированной схеме и успели похитить товары на общую сумму около 14,6 млн рублей.

Преступников задержали на месте, когда они загружали украденное в автомобиль. Сейчас их проверяют на причастность к другим подобным случаям.