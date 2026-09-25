В Петербурге полиция остановила лихача на Nissan выстрелами по колесам

В Петербурге водитель Nissan Almera попытался скрыться от полиции и устроил опасную езду на дороге. Когда стало понятно, что мужчина не собирается останавливаться, полицейские открыли огонь по колесам, сообщила телеканалу «Санкт-Петербург» Ирина Волк.

Мужчина резко перестраивался из ряда в ряд, а после требования остановиться только прибавил скорость. После нескольких выстрелов машину удалось остановить.

Водителя задержали. По внешним признакам он мог быть пьян, однако проходить медицинское освидетельствование отказался.

На водителя составили несколько административных протоколов, а Nissan отправили на спецстоянку.