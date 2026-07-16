В Петербурге перед судом предстанут участники группировки, организовавшие серию подставных ДТП
В Санкт-Петербурге перед судом предстанут участники преступной группировки, организовавшие серию подставных дорожно-транспортных происшествий. По версии следствия, злоумышленники приобрели несколько подержанных автомобилей через подставных лиц и оформили на них страховые полисы. Об этом написала Neva.Today.
Схема мошенничества заключалась в инсценировке ДТП с участием грузовых автомобилей, принадлежащих соучастникам группы. После фиктивных аварий злоумышленники получали страховые выплаты в качестве компенсации ущерба. Для этого они использовали номинальных владельцев транспортных средств, чтобы скрыть свою причастность. Всего зафиксировано около 26 подобных эпизодов страхового мошенничества.