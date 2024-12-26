В Петербурге пенсионер потерял 1,5 млн рублей, вложив деньги в несуществующий инвестиционный проект

В Санкт-Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников: он купил акции несуществующей компании на полтора миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Пожилому мужчине позвонил незнакомец, который представился менеджером инвестиционной компании. Он предложил пенсионеру вложить деньги в акции. Мужчина поверил ему и перевел все свои сбережения.

Позже выяснилось, что компания была вымышленной. В результате мужчина отправил мошенникам 1,5 миллиона рублей.

После того как мошенник перестал выходить на связь, пенсионер обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, злоумышленника разыскивают.