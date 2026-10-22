В Петербурге осудили виновника смертельной аварии на Обводном канале

К шести годам колонии-поселения приговорил суд жителя Санкт-Петербурга, спровоцировавшего аварию с падением автомобиля в воду. Об этом сообщил сайт gazeta.spb.ru .

Авария произошла на набережной Обводного канала. Водитель Skoda выехал на дорогу и не пропустил двигавшийся по главной полосе со стороны Боровой улицы Mercedes. Из-за удара иномарка вылетела с проезжей части, протаранила ограждение и рухнула в водоем.

В результате 14-летняя пассажирка погибла на месте, а ее 37-летняя мать, находившаяся за рулем, скончалась в больнице в тот же день.

В городской прокуратуре уточнили, что транспортные средства участников происшествия были исправны. Кроме тюремного срока осужденному запретили садиться за руль в течение двух с половиной лет.