В Петербурге осудили мужчину по обвинению в убийстве знакомого

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел дело о жестоком преступлении. Согласно сообщению объединенной пресс-службы судов города, в августе 2025 года местный житель лишил жизни своего знакомого. Об этом написала «Мойка78» .

Трагедия случилась днем 25 августа 2025 года в квартире на улице Передовиков. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее 21 удара тупым твердым предметом в голову, шею и грудь своего знакомого. Также он избивал потерпевшего руками, ногами и ботинками. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На следующий день после преступления подсудимый воспользовался банковской картой погибшего и совершил покупки в нескольких магазинах на сумму около 12 тысяч рублей.

В суде злоумышленник полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также установлен запрет на определенные действия сроком еще на два года.