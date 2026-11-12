В Петербурге на Волхонском шоссе столкнулись тягач и бетономешалка

На Волхонском шоссе в Виллозском городском поселении произошло ДТП с участием двух большегрузов. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе «Леноблпожспаса».

Сигнал о происшествии поступил на диспетчерский пульт в 12:21. По предварительной версии, произошло боковое столкновение: в аварию попали тягач марки «Фотон» и бетономешалка «Шахман», пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Судя по материалам с места события, один из грузовиков получил значительные механические повреждения. Пострадавших нет.

На месте работают сотрудники 153-й пожарной части Гатчинского отряда «Леноблпожспаса». Они помогают обеспечивать безопасность и содействуют в урегулировании дорожной ситуации. Правоохранители и профильные службы продолжают выяснять детали и устанавливать точные обстоятельства аварии.