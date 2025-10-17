В Петербурге на Рыбацком проспекте произошел пожар в многоэтажном доме

В Санкт-Петербурге на Рыбацком проспекте произошел пожар в многоэтажном доме. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание случилось 16 октября в 17:33. Об этом написала gazeta.spb.ru .

На восьмом этаже 12-этажного здания загорелся электрощит и предметы обстановки, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Противопожарная служба ликвидировала огонь к 17:58. Специалисты предотвратили распространение пламени на другие помещения.

В тушении пожара принимали участие 15 сотрудников пожарно-спасательных подразделений, были задействованы три единицы специальной техники от МЧС России. Сейчас специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Одна женщина была госпитализирована.