В Петербурге мужчину осудили на два года за избиение человека металлической трубой
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург».
По информации Объединенной пресс-службы судов Северной столицы, инцидент произошел 6 декабря прошлого года в лифтовом холле одного из домов по Индустриальному проспекту. В ходе конфликта подсудимый ударил потерпевшего не менее двух раз металлической трубой по голове и один раз ногой. Мужчина получил тяжелые травмы.
В суде фигурант полностью признал свою вину.