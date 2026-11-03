В Петербурге мужчина перекатил чужой мотоцикл Ducati и получил год колонии

Житель Петербурга перекатил чужой мотоцикл Ducati с парковки на соседний проспект и оставил его там. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным пресс-службы, вечером 11 августа мужчина подошел к припаркованному у дома № 24 на Лахтинской улице Ducati Multistrada 1200S, снял его с подножки, не заводя двигатель, покатил по улице, а затем довез до дома № 36 по Чкаловскому проспекту и ушел.

Суд признал его виновным в неправомерном завладении транспортным средством. При вынесении приговора учли, что ранее мужчина уже был судим.

Наказание назначили заочно: один год в колонии-поселении, штраф 350 тыс. рублей и лишение водительских прав на 2 года и 10 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил иск владельца Ducati. С осужденного взыскали 580 тыс. рублей материального ущерба и еще 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.