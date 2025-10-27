В Петербурге малотоннажный грузовик сбил ребенка

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик, который пересекал дорогу на беговеле в сопровождении родителей, попал под колеса малотоннажного грузовика. Об этом написал Piter.TV .

По информации пресс-службы Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 26 октября в 19:00 у дома 11 по улице Верхне-Каменской. 40-летний водитель грузовика Iveco Daily не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик был госпитализирован с закрытой травмой живота и переломом бедра в тяжелом состоянии.

Известно, что за 2025 год водитель привлекался к административной ответственности 26 раз. Полиция проводит проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.